Wenn es blitzt und donnert: So verhältst du dich bei Gewittern richtig

Mehrere starke Gewitter und Unwetter sind in diesem Jahr bereits auf Österreich niedergegangen. Die jüngsten Unwetter haben am 19. und am 21. Juli jeweils den Süden Österreichs am stärksten getroffen. Sowohl in der Steiermark als auch in Kärnten wurde in Gemeinden der Zivilschutzalarm ausgelöst. Kärnten war in der Zeit überhaupt zwei Mal schwer betroffen, haben Unwetter doch sowohl am 19. Juli als auch am 21. Juli eine Spur der Verwüstung durch Teile des Bundeslandes gezogen. Die Gemeinde Kremsbrücke wurde etwa massiv überflutet, ein Bild der Zerstörung bot sich den Einsatzkräften. Mehr dazu in: Kremsbrücke in Not: Wie die Gemeinde die Katastrophe durchlebt.

Welche Auswirkungen können Gewitter und Unwetter noch haben?

Doch das sind nicht die einzigen Auswirkungen, die diese Gewitter und Unwetter, die teilweise Millionenschäden verursachen, haben. Extremwetterereignisse wie diese bringen neben Starkregen, Sturm und Hagel auch Blitz und Donner mit sich. Besonders häufig schlagen Blitze dabei in der Steiermark, nordöstlich und rund um Graz und entlang der Nordalpen ein, wie die „österreichische Unwetterzentrale“ nun berichtet. Jene drei Bezirke, die im zehnjährigen Mittel die höchste Blitzdichte haben, liegen alle drei in der Steiermark.

Diese Bezirke haben die höchste bzw. niedrigste Blitzdichte: Höchste Blitzdichte: Weiz (Steiermark): 34,6 Blitze pro Quadratkilometer

(Steiermark): 34,6 Blitze pro Quadratkilometer Graz-Umgebung (Steiermark): 32,7 Blitze pro Quadratkilometer

(Steiermark): 32,7 Blitze pro Quadratkilometer Hartberg-Fürstenfeld (Steiermark): 29,3 Blitze pro Quadratkilometer Niedrigste Blitzdichte: Bludenz (Vorarlberg): 8,2 Blitze pro Quadratkilometer

(Vorarlberg): 8,2 Blitze pro Quadratkilometer Landeck (Tirol): 8,6 Blitze pro Quadratkilometer

©Screenshot ubimet / uwz.at Die höchste Blitzdichte gibt es im Nordosten von Graz und generell rund um die steirische Landeshauptstadt, die niedrigste im Südwesten von Tirol und im Süden Vorarlbergs.

Zwei bis drei Blitz-Tote pro Jahr in Österreich

Und die Gefahr, die von Blitzen ausgeht, ist real. Erst kürzlich hat es einen Kärntner erwischt, der beim Wandern vom Blitz erschlagen wurde. Der 22-Jährige war in den Hohen Tauern in Salzburg mit seiner Mutter und seinem Bruder unterwegs, als das Unglück geschah. Mehr dazu in: Tödlicher Blitzschlag: Bruder findet toten Kärntner (22). Die Chance, vom Blitz erschlagen zu werden, gleicht der, einen Lotto-Sechser zu bekommen, erklären die Meteorologen der „österreichischen Unwetterzentrale“ weiter. Immerhin: Die Zahl der Toten durch Blitzschlag ist seit den 1960er-Jahren in Österreich von 20 bis 40 pro Jahr auf jährlich durchschnittlich zwei bis drei zurückgegangen.

Das sind die größten Gefahren bei Blitzen

Was sind jetzt aber die größten Gefahren bei Blitzen? Sie kündigen sich für gewöhnlich nicht an und können auch mehrere Kilometer abseits des Gewitterkerns einschlagen. Obwohl Blitze häufig die höchsten Punkte treffen, muss das nicht immer so sein. Und nur weil ein Blitz schon einmal in ein Objekt eingeschlagen hat (etwa Sendemasten auf Berggipfeln), heißt das nicht, dass er nicht noch einmal dort einschlagen kann und wird.

Wie kann ich mich bei Gewittern vor Blitzen schützen?

Wie kann man sich nun davor schützen, vom Blitz getroffen oder gar erschlagen zu werden? Prinzipiell raten die Experten dazu, bereits bei der Planung der Freizeitaktivitäten anzusetzen und zu schauen, dass man eben gar nicht erst in ein Gewitter kommt. Es wird geraten, mehrere Wettervorhersagen von unterschiedlichen Stellen heranzuziehen. Will man nun dennoch wandern gehen, sollte man auf Einkehrmöglichkeiten achten und darauf, dass man auf etwaige, aufziehende Gewitter eine möglichst freie Sicht hat.

Das sollte ich machen, wenn ich von einem Gewitter im Freien überrascht werde

Das Wetter sollte man am Weg generell im Auge behalten. Wachsen die Wolken zusammen und werden dunkler, dann steigt auch die Gewittergefahr. Wird man nun von einem Gewitter „erwischt“, sollte man dennoch hohe und exponierte Orte sowie stromleitende Gegenstände meiden. Erst kürzlich hat knapp über zwei Kletterern in Oberösterreich der Blitz eingeschlagen. Der Sohn musste in weiterer Folge mit ansehen, wie sein Vater in den Tod stürzte. Am besten sollte man sich übrigens, wenn man bei Gewittern im Freien ist, Unterschlupf in einem Haus mit verschlossenen Fenstern oder im Auto suchen.

Was, wenn man bei einem Gewitter keinen Schutz suchen kann?

Ist all das nicht möglich, soll man in einer Mulde oder Senke in die Hocke gehen, wobei die Beine eng beieinander stehen müssen. Zudem rät man im Notfall eher dazu, zu hüpfen als zu laufen, um die „Schrittspannung“ möglichst gering zu halten. Auf keinen Fall sollte man unter einzelstehenden Bäumen oder Strommasten Schutz suchen. Weiters sollte man sich von Skiliften, Graten und Gipfeln fern halten. Nach dem vermeintlich letzten Donner sollte man dann noch ein wenig abwarten, da Blitze auch ohne Regen und abseits des Gewitterkerns einschlagen können, wissen die Meteorologen der „österreichischen Unwetterzentrale“ abschließend.