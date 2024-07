Diebstahl auf dem Kaiser Josef Markt: Ein glückliches Ende

Am vergangenen Freitag, den 27. Juli, ist für Kerstin aus Graz ein kleines Wunder geschehen. Am Tag zuvor wurde ihrer Tante, vermutlich am Kaiser-Josef-Markt, eine olivgrüne Brieftasche geklaut. Die Verzweiflung war groß, da sich zusätzlich zu 400 Euro in bar auch alle Ausweise in dem Geldbeutel befanden. Kerstin bat daraufhin die Facebook-Community, die Augen offen zu halten und nach der Brieftasche Ausschau zu halten. Gestern kam dann die glückliche Nachricht: Die Brieftasche wurde gefunden. Jemand hatte die Geldtasche in den Briefkasten geworfen, und die Post, da eine Adresse im Geldbeutel enthalten war, hat das Portemonnaie zugestellt. Das Geld war leider futsch, doch alle Ausweise sind noch da.