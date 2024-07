Tragisches Ende einer Bergtour: 51-Jähriger stürzt 100 Meter in den Tod

Am heutigen Samstagvormittag waren zwei befreundete Bergsteiger (51, 59) vom Kölblwirt über das Schneeloch zum Hochtor im Gesäuse, im Bezirk Liezen, in der Steiermark, aufgestiegen. Beim Abstieg gegen 10.45 Uhr über den Josefinensteig in Richtung Hesshütte verlor der 51-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld aus bislang ungeklärter Ursache das Gleichgewicht und stürzte rund 100 Meter in die Tiefe. Dabei zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu. Der Leichnam wurde durch den Flugretter des Polizeihubschraubers „Libelle“ aus dem steilen Schroffengelände geborgen. Der 59-Jährige konnte selbständig ins Tal absteigen. Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden.