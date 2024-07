Vorsicht! Vor diesen Firmen solltest du dich in Acht nehmen

Veröffentlicht am 27. Juli 2024, 19:50 / ©Montage: Canva

Das Finanzministerium geht seit 1. August 2021 mit der SOKO Scheinunternehmen gegen kriminelle Tätergruppen vor, die in organisierter Form mit Scheinunternehmen massiven Sozialbetrug begehen. Dabei vermeiden betrügende Betriebe mittels Scheinunternehmen die Anmeldung von Arbeitskräften bei der ÖGK, um Lohn- und Lohnnebenkosten zu hinterziehen. Der so angerichtete Schaden wird auf rund 800 Mio. Euro pro Jahr geschätzt. Die Arbeit der SOKO führte seit 2021 zur Identifikation und Sperre von 455 Scheinunternehmen.

SOKO ermittelt gegen 150 Verdächtige

Derzeit werden sechs Netzwerkfälle – das sind Fälle mit besonderer finanzstrafrechtlicher Energie – die sich über das gesamte Bundesgebiet und auch über die Staatsgrenzen hinaus erstrecken, bearbeitet. Pro Netzwerkfall sind bis zu 80 verbundene Unternehmen involviert, die ein betrügerisches steuerliches Verhalten an den Tag legen. Das Schadensvolumen dieser sechs Fälle liegt nach bisherigen Ermittlungen bei mindestens 11 Millionen Euro, kann aktuell aber noch nicht abschließend beziffert werden. Verdächtigt werden derzeit ca. 150 Personen und die damit verbundenen Unternehmen, die vorwiegend aus der Baubranche, Personalbereitstellungsfirmen und von Reinigungsdiensten stammen. Erschwerend für eine Strafverfolgung ist der Umstand, dass sich die Verdächtigen häufig ins Ausland absetzen. Neben den finanzstrafrechtlichen Delikten werden dabei häufig auch noch andere strafrechtlich relevante Taten aufgedeckt, wie beispielsweise Betrug oder Drogendelikte.

Vor diesen Unternehmen musst du dich schützen

Wie kann man sich nun zumindest teilweise vor den Scheinunternehmen schützen? Das Finanzministerium hat dazu eine Liste der Scheinunternehmen erstellt. Gleichzeitig werden Prüfungsmaßnahmen gesetzt, die bis zur Löschung des Unternehmens im Firmenbuch führen. Damit werden andere Unternehmen davor geschützt, mit einem Scheinunternehmen unwissentlich zusammenzuarbeiten. Die Liste der Scheinunternehmen in Österreich findest du hier.

Neues Gesetz legt schärfere Strafen und Maßnahmen fest

Dank Änderungen im kürzlich beschlossenen Betrugsbekämpfungsgesetz, das am 1. September 2024 in Kraft tritt, wird die SOKO künftig noch effizienter arbeiten können. So wird beispielsweise die Finanzstrafbehörde ermächtigt, bei der Vortäuschung von Geschäftsvorgängen, Verschleierung des wahren Gehalts oder Verfälschung von Belegen Geldstrafen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro zu verhängen. Darüber hinaus wurde im Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz auch eine neue wichtige Befugnis für die Finanzpolizei geschaffen, um Bankkonten von Scheinunternehmen und Konten, auf die Gelder der Scheinunternehmen transferiert werden, kurzfristig einzufrieren. Mit dieser Maßnahme soll der Geldfluss der organisierten Wirtschaftskriminalität unterbunden und gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen werden, die Gelder im und für das Abgabenverfahren sicherzustellen.