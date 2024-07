Motorradfahrer fuhr Auto auf: Wurde auf die Frontscheibe geschleudert

Am 27. Juli, gegen 11 Uhr, wollte eine 43-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Spittal/Drau mit ihrem Auto auf der Großglockner Bundesstraße (B 107) in Winklern, Bezirk Spittal/Drau, nach links abbiegen. Ein nachkommender 19-jähriger Steirer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit seinem Motorrad auf den PKW auf. Dabei wurde der Motorradlenker über das Auto auf die Windschutzscheibe geschleudert und kam vor dem Fahrzeug zum Liegen.

Autofahrerin und Tochter ebenfalls verletzt

Der Motorradlenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungshubschrauber C 7 in das BKH Lienz gebracht. Die Pkw-Lenkerin und ihre mitfahrende Tochter wurden leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An der Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.