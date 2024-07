Küchenbrand in Flüchtlingsunterkunft: Unachtsamkeit führt zu Frittierfett-Brand

Am heutigen Samstagnachmittag, den 27. Juli, gegen 16.22 Uhr, wollte ein unbegleiteter minderjähriger syrischer Staatsbürger in der Küche des zweiten Stocks der Flüchtlingsunterkunft in Mils, Bezirk Innsbruck-Land, in Tirol, „Pommes“ frittieren. Beim Verlassen der Küche vergaß der 17-Jährige, den Topf mit dem Frittierfett vom Herd zu nehmen, wodurch das Frittierfett in Brand geriet. Die Freiwilligen Feuerwehren Mils und Hall konnten den Küchenbrand rasch löschen. Niemand wurde verletzt. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Mils und Hall mit insgesamt 35 Einsatzkräften sowie drei Polizeistreifen und ein Rettungswagen.