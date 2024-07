Schon wieder Fahrraddiebe beim Klopeiner See: Hochpreisige E-Bikes weg

Klopeiner See

Unbekannte Täter stahlen am 27. Juli, zwischen 10 und 17.30 Uhr, auf einem Campingplatz am Klopeiner See, Gemeinde St. Kanzian, Bezirk Völkermarkt, zwei auf dem Fahrradträger eines PKW abgesperrte hochpreisige E-Bikes, wobei die Schlösser mit einem Schneidewerkzeug durchtrennt wurden. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.