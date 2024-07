Mit Auto kollidiert: 59-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Am heutigen Samstagnachmittag, den 27. Juli, um 14.30 Uhr, kam es in Gerlos, Bezirk Schwaz, in Tirol auf der B165 Gerlos-Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann fuhr mit seinem Motorrad auf der B165 in Richtung Zell am Ziller. Zur gleichen Zeit wollte eine 43-jährige schweizerische Staatbürgerin mit ihrem Personenkraftwagen auf die Straße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision des Motorrades mit dem einbiegenden Personenkraftwagen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus nach Schwaz verbracht. Die Lenkerin des Personenkraftwagens blieb unverletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden, das Auto wurde beschädigt.