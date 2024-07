Erdbauarbeiten führen zu Felssturz: Mountainbikerin schwer verletzt

Veröffentlicht am 27. Juli 2024, 20:49 / ©Protezione Civile della Regione Autonoma FVG

Am heutigen Samstag, den 27. Juli, führte ein 60-Jähriger im Gemeindegebiet von Mieders, Bezirk Innsbruck Land, in Tirol, Erdbauarbeiten mit einem Bagger im Bereich einer Forststraße durch. Gegen 15.45 Uhr löste sich ein ca. 50 x 50 cm großer Stein. Der Stein stürzte in weiterer Folge circa 70 Meter auf die darunterliegende Forststraße. Zur selben Zeit fuhren zwei Radfahrer aus Deutschland nebeneinander mit ihren Mountainbikes auf der Forststraße. Die 58-jährige Mountainbikerin wurde von dem Stein im Bereich des rechten Unterschenkels getroffen.

Die Frau verletzte sich beim Sturz schwer

In weiterer Folge fiel sie seitlich links, auf den neben ihr fahrenden 65-jährigen Begleiter. Beide Sportler kamen dabei zu Sturz und wurden verletzt. Die verletzte Frau wurde von der alarmierten Bergrettung Vorderes Stubai erstversorgt und ins Tal geborgen. Anschließend wurde sie mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol überstellt. Sie wurde schwer verlezt. Ihr Begleiter wurde leicht verletzt und konnte selbständig mit dem Mountainbike ins Tal abfahren. Im Einsatz standen die Bergrettung Vorderes Stubai, ein Rettungswagen und ein Alpinpolizist.