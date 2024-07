32 Grad und Gewitter: Eine Kaltfront zieht über Österreich

Am kommenden Sonntag wird eine Kaltfront von Nordwesten her aufziehen. Ab dem Morgen breiten sich dichte Wolkenfelder sowie teils gewittrige und kräftige Regenschauer aus. Bis in den Nachmittag hinein ist es besonders im Süden und Südosten noch trocken und sonnig. Laut Geosphere Austria steigt hier die Gewitterneigung später jedoch deutlich an, und lokal können diese auch kräftig sein.

Am Abend beruhigt sich das Wetter wieder teilweise

Zum Abend hin beruhigt sich das Wetter von Norden her dann bald wieder. Im Alpenvorland und im Osten kommt mäßiger bis lebhafter Westwind auf, und auch in Gewittern sind kräftige Böen wahrscheinlich. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 15 und 23 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 23 bis 32 Grad, mit den höchsten Werten nochmals ganz im Osten und Südosten.