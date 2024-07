Zuerst Sonnenschein, dann kräftige Gewitter in Kärnten

Zuerst gibt es noch Sonnenschein in Kärnten, dann folgen Gewitter.

Veröffentlicht am 27. Juli 2024, 22:09 / ©5 Minuten

Zuerst scheint am Sonntag noch die Sonne in Kärnten. Ab Mittag ziehen aber Wolken auf und eine Kaltfront erreicht uns. Dadurch steigt die Gefahr für Gewitter deutlich an.

Gewitter beginnen über dem nördlichen Bergland

„Erste gewittrige Schauer bilden sich bereits am frühen Nachmittag über dem nördlichen Bergland. Im weiteren Verlauf kommt es verbreitet zu teils kräftigen Gewittern mit Schwerpunkt auf Sturmböen, lokal ist auch Starkregen möglich“, wissen die Meteorologen von GeoSphere Austria. Am längsten sonnig und trocken bleibt es im Südosten. Bevor die Gewitter eintreffen, wird es noch einmal heiß mit Höchstwerten zwischen 28 und 32 Grad.