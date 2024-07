Entflohener Häftling schlug Polizisten ins Gesicht und floh dann wieder

Ein geflüchteter Häftling in Vorarlberg verletzte einen Polizisten.

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 06:02 / ©BMI/Gerd Pachauer

Als den Polizeibeamten die Identität des 23-jährigen Serben bekannt war, schlug dieser einem der Polizisten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und ging auf den Beamten los. Der Beamte konnte den weiteren Angriff durch den Einsatz von Pfefferspray abwehren. Der aggressive Mann flüchtete in weiterer Folge in ein Feld mit hochgewachsenem Schilf.

Polizeihubschrauber fand den Mann

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Flüchtende durch die Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ in der angrenzenden Wiese lokalisieren werden. Der junge Mann leistete bei der Festnahme (passiven) Widerstand und verhielt sich gegenüber den Polizeibeamten aggressiv. Im Arrest der Polizeiinspektion randalierte der alkoholisierte Mann weiter, wodurch er sich durch die angelegten Handfesseln selbst leichte Hautabschürfungen zuzog. Der entflohene Strafgefangene wurde noch am selben Abend in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Der Polizeibeamte erlitt durch den Faustschlag ins Gesicht Verletzungen unbestimmten Grades.