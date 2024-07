Schwere Verbrennungen: Mann ließ Topf mit heißem Öl fallen

/ ©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 06:20

Die Frau musste während der Zubereitung für einen kurzen Moment die Küche verlassen. In dieser Zeitspanne entstand durch das heiße Öl eine starke Rauchentwicklung. Der Ehemann bemerkte dies und versuchte den heißen Topf über die Terrasse ins Freie zu schaffen. Auf dem Weg dorthin ließ er den Topf aufgrund der starken Hitzeentwicklung im Wohnzimmer fallen und erlitt durch das austretende Öl schwere Verbrennungen an beiden Beinen.

Viele Einsatzkräfte in Buch vor Ort

Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik Innsbruck verbracht. Durch den Vorfall entstanden Sachschäden an der Couch, sowie am Fußboden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Buch mit 30 Einsatzkräften, ein Rettungswagen, ein Notarzt, sowie eine Polizeistreife.