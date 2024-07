Deutsche Wanderer gerieten in unwegsames Gelände: Setzen Notruf ab

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 06:36 / ©Robert Telsing

Am 27. Juli unternahmen ein 25-jähriger Urlauber und seine 23-jährige Begleiterin, beide Deutsche, im Tauerntal in der Gemeinde Mallnitz, Bezirk Spittal/Drau, eine Wanderung von der Stockerhütte zur Mindener Hütte. Gegen 17.30 Uhr gerieten die beiden erschöpften Wanderer beim Abstieg im Bereich der sogenannten „Koastwände“ (Seehöhe ca. 1.500 m) in unwegsames Gelände und konnten nicht mehr weiter.

Polizeihubschrauber rettete sie aus ihrer Situation

Nach Absetzen eines Notrufes, wurden die unverletzten Personen vom Polizeihubschrauber mit einem Seil geborgen und zu Tal gebracht. Die Bergrettung Mallnitz stand mit zehn Kräften in Bereitschaft.