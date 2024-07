Kärntner Wirtschaft schlägt Alarm: Budgetreformen werden verlangt

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 07:04 / ©5 Minuten

Wirtschaftskammer-Präsident Mandl fordert einen umfassenden Budgetreformprozess.

Dass die öffentliche Verwaltung in Kärnten angesichts einer Neuverschuldung von fast einer halben Milliarde Euro im Jahr 2024 und weiteren Milliardenlöchern in den kommenden Jahren ein dramatisches Budgetproblem hat, steht außer Frage. Die Wirtschaftskammer hat bereits im vergangenen Jahr heftig gegen den Landesvoranschlag protestiert.

Kürzungsprogramm stößt auf Kritik

Das nun bekannt gewordene Kürzungsprogramm – neun Prozent über alle 15 Landesabteilungen und -gesellschaften hinweg – stößt jedoch auf Kritik. Präsident Jürgen Mandl erklärt: „Offenbar soll hier mit der Rasenmähermethode simples Cost-Cutting bei den Leistungen betrieben und alle Bereiche so weit reduziert werden, bis ein politisch akzeptabler Fehlbetrag herauskommt. Das ist ein völlig veralteter Ansatz, der die Gestaltung außer Acht lässt. Die Wirtschaft verlangt einen breiten, zukunftsgerichteten Budgetreformprozess, der die künftigen Investitionserfordernisse des Landes berücksichtigt. Andernfalls könnte die Politik den Laden gleich dichtmachen.“

Findest du, dass es der Wirtschaft schlecht geht? Ja, absolut! Nein, alle selber Schuld Ich kenne mich nicht aus Ja, das sieht man an den vielen Insolvenzen Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Speck entfernen, nicht Muskeln“

Eine lineare Budgetkürzung lehnt die Wirtschaftskammer ab. „Fast 20 Millionen Euro bei öffentlicher Mobilität, bei der Wirtschaft, bei der Energiewende und beim entscheidenden Zukunftsfaktor Breitband kürzen zu wollen, kommt einer Selbstaufgabe der Politik gleich,“ betonte Mandl. „Sparen, ob im Unternehmen oder in öffentlichen Haushalten, bedeutet immer, den Speck zu entfernen, nicht die Muskeln – denn die braucht man in einer solchen Lage umso mehr. Wer beim Umbau der Energieversorgung des Landes, beim neuen Wirtschaftsraum AREA Süd oder der Transformation des Tourismus einsparen will, hat sich von der Gestaltung der Zukunft verabschiedet.“

©WKK/ Bauer Wirtschaftskammer-Präsident Mandl fordert einen umfassenden Budgetreformprozess.

Große Kostentreiber nicht angetastet

Umso unverständlicher findet es Mandl, dass derzeit nur über reduzierte Leistungen der öffentlichen Hand, nicht aber über einen Rückbau der Verwaltung und ihrer Kosten diskutiert wird. „Trotz einer Rekordverschuldung vermisse ich die Reformbereitschaft. Kärnten steuert auf die finanzielle Handlungsunfähigkeit zu, weil über die großen Kostentreiber – beim Personal, in der Kabeg, im Sozialbereich – nicht einmal nachgedacht wird.“ Allein die jüngsten Gehaltserhöhungen im Landesdienst hätten zur Verschärfung der Budgetkrise massiv beigetragen.