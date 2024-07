Dreifacher Auffahrunfall: Fahrer übersah stehendes Fahrzeug

Kurz nach 18 Uhr kam es am vergangenen Samstagabend, den 27. Juli, zu einem Auffahrunfall, als drei Autos in einer Kolonne auf der Kärntner Straße stadteinwärts unterwegs waren. Verkehrsbedingt hielten die ersten beiden Fahrer ihre Fahrzeuge an. Der 39-jährige Fahrer des dritten Fahrzeugs bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Durch den Anprall wurde das Auto gegen das erste angehaltene Fahrzeug geschoben. Eine 80-jährige Grazerin, die auf dem Beifahrersitz des mittleren Fahrzeugs saß, wurde leicht verletzt und mit der Rettung in das UKH Graz gebracht.