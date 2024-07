Sieg in der Verlängerung: Sturm Graz schlägt Kremser SC 4:2

Titelverteidiger SK Puntigamer Sturm Graz musste beim gestrigen Spiel gegen den Kremser SC zittern. In der 2. Runde des ÖFB-Cups am Samstagabend konnten sich die Grazer Fußballer vor etwa 7.000 Zuschauern im Sell-Depp Stadion mit 4:2 nach Verlängerung den Sieg holen. In der 90. Minute stand es, trotz eines guten Starts mit einem Freistoßtreffer von Manprit Sarkaria und einem Tor von Mittelstürmer Tomi Horvat, 2:2.

Es ging um alles

Erst in der 113. Minute konnte Jon Gorenc-Stankovic das dritte der insgesamt vier Tore für Sturm Graz erzielen. Mittelfeldstratege Mika Biereth schoss kurz vor Schlusspfiff, in der 122. Minute, das letzte Tor und brachte den Endstand damit auf 4:2 für Sturm Graz. Mit diesem Sieg dürfen die steirischen Athleten weiterhin auf einen dritten Cup-Sieg in Folge hoffen.