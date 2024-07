Vermisster 66-JÃ¤hriger tot aufgefunden â€“ tÃ¶dlicher Sturz am Hundstein

Da ein 66-jähriger Tiroler am Vormittag des vergangenen Samstages, den 27. Juli, nicht am vereinbarten Treffpunkt in Maria Alm, in Salzburg, erschien, begab sich dessen Bekannte auf die Suche nach dem Mann. Der Frau war bekannt, dass der 66-Jährige am 26. Juli sein Weidevieh in der Nähe der Waxeggalm im Gemeindegebiet von Maria Alm aufsuchen wollte, weshalb sie ihre Suche Richtung Hundstein begann. Gegen 15 Uhr fand die Pinzgauerin den verunglückten 66-Jährigen im alpinen Gelände vor und setzte die Rettungskette in Gang. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Erhebungen zufolge dürfte der Tiroler aus dem Bezirk Kitzbühel an der Ostseite des Hundstein etwa 50 Meter über eine steile Rinne gestürzt sein. Der Verstorbene wurde vom Polizeihubschrauber Libelle geborgen.