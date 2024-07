Bis zu 510 Euro: Wer den Klimabonus gleich doppelt abkassiert

Nachdem bereits 2022, bei der ersten Auszahlungswelle des Klimabonus, 500 Euro vom Staat in Form des Klimabonus (250 Euro) und des Anti-Teuerungs-Bonus (250 Euro), bekommen dieses Jahr wieder einige in Österreich lebende Menschen bis zu etwas mehr als 500 Euro ausbezahlt. Die erste „Tranche“ (bis zu 220 Euro) haben sie dabei allerdings schon erhalten.

Wer erst 2024 den Klimabonus vom Vorjahr bekommen hat

Rund 600.000 in Österreich mit Hauptwohnsitz gemeldete Personen haben ihren Klimabonus 2023 nämlich erst im Februar oder März 2024 ausbezahlt bekommen. Das liegt dabei daran, dass sie bis zum Stichdatum für die erste Auszahlungswelle im Herbst 2023 – das erste Halbjahr des Vorjahres – nicht zumindest 183 Tage lang ihren Hauptwohnsitz an ein- und derselben Adresse gemeldet hatten.

Wer den Klimabonus nun doppelt bekommt

Haben es diese Personen nun geschafft, über das gesamte Jahr gesehen, zumindest 183 Tage lang in Österreich mit einem Hauptwohnsitz gemeldet zu sein, wurden sie ab Februar mit bis zu 220 Euro „belohnt“. Ebenjene Menschen könnten nun daher in diesem Jahr den Klimabonus zwei Mal bekommen, wobei eben die erste „Tranche“ bereits im Februar oder März ausbezahlt worden ist.

Klimabonus 2024 wird stark erhöht

Die erste Auszahlungswelle des Klimabonus 2024 steht jedenfalls auch schon vor der Tür. Wie das Klimaministerium auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt, startet die Auszahlung im September. Dieses Jahr gibt es eine fette Erhöhung, in Österreich mit Hauptwohnsitz gemeldete Menschen erhalten statt bis zu 220 Euro (im Vorjahr) nun bis zu 290 Euro. Mehr dazu in: Klimabonus 2024: Jetzt ist fix, wann die Auszahlung startet.

Karte zeigt, wie viel Klimabonus es 2024 für dich gibt

Aber: Nicht jeder bekommt 290 Euro aufs Konto oder per Post und als Gutscheine. Der Klimabonus ist nämlich auch dieses Jahr – wie bereits im Vorjahr – regional gestaffelt. Heißt: Für viele in Österreich lebende Menschen gibt es statt 290 Euro nur 145, 195 oder 245 Euro (Personen unter 18 Jahren erhalten die Hälfte des Geldes). Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr in einer Gemeinde spielt dabei eine große Rolle. Mehr dazu in: Klimabonus 2024: Diese Karte zeigt, wie viel Geld du heuer bekommst.

4 Auszahlungsstufen beim Klimabonus 2024: 145 Euro gibt es in: Gemeinden urbaner Zentren mit höchstrangiger Erschließung des öffentlichen Verkehrs.

Gemeinden urbaner Zentren mit höchstrangiger Erschließung des öffentlichen Verkehrs. 195 Euro gibt es in: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Erschließung des öffentlichen Verkehrs.

Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Erschließung des öffentlichen Verkehrs. 245 Euro gibt es in: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden regionaler Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung des öffentlichen Verkehrs.

Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden regionaler Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung des öffentlichen Verkehrs. 290 Euro gibt es in: Gemeinden des ländlichen Raumes und Gemeinden mit höchstens Basiserschließung des öffentlichen Verkehrs.

Diese Personen müssen den Klimabonus 2024 versteuern

Aber auch hier muss man wieder aufpassen. Nicht jede Person bekommt nämlich dieses Jahr den Klimabonus voll ausbezahlt. Eine Neuerung besagt nämlich, dass 2024 der Klimabonus von manchen Personen versteuert werden muss. Verdient man mehr als 66.612 Euro pro Jahr (brutto etwa 4.750 Euro pro Monat), wird der Klimabonus zur Bemessungsgrundlage der Einkommenssteuerveranlagung hinzugerechnet.

Wer vom Klimabonus 2024 keinen Cent sieht

Und schließlich ist es natürlich auch noch möglich, dass man dieses Jahr gar keinen Klimabonus bekommt. Während das für manche Personen deshalb gilt, weil sie im ersten Halbjahr nicht auf 183 Tage in ein- und derselben Ortschaft in Österreich gekommen sind – dazu zählen neben Umzügen unter anderem auch Neugeborene, die im Laufe des ersten Halbjahres auf die Welt gekommen sind -, sehen einige Österreicher vom Klimabonus keinen Cent. Sitzt man nämlich mehr als 183 Tage des Jahres im Gefängnis, geht man komplett leer aus. Ist man umgezogen oder wurde im ersten Halbjahr neu geboren, bekommt man den Bonus im Frühjahr 2025.