Wetterwarnung für Kärnten: Hagel, Starkregen und Sturmböen möglich

Heute kann es in Kärnten wieder zu Unwettern kommen.

In Kärnten strahlt am Vormittag noch die Sonne vom Himmel. Allerdings kann sich das Wetter im Laufe des Tages ändern. Es kann zu kräftigen Gewittern kommen. Vor allem in Unterkärnten könnte es heute, 28. Juli, ungemütlich werden.

Starkregen, Hagel und Sturmböen in Kärnten erwartet

Immer wieder treffen schwere Unwetter Kärnten. So wie auch vergangenen Sonntag, Innerkrems und Kremsbrücke. Leider sind auch heute wieder Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen für Nachmittag angesagt. „Vor allem Unterkärnten soll betroffen sein“, erklärt GeoSphere Meteorologe Martin Kulmer im Gespräch mit 5 Minuten. Aber auch im restlichen Bundesland wird es ungemütlich

Am Sonntagvormittag noch Sonnenschein

Glück im Unglück gibt es wahrscheinlich für den Villacher Kirchtag. Denn zum feierlichen Auftakt des 79. Villacher Kirchtag heute um 11.30 Uhr soll das Wetter noch beständig sein. Danach soll aber auch am Nachmittag ein Gewitter über Villach ziehen. Temperaturen von 32 Grad werden aber auch heute wieder vielerorts erwartet.