Hagel, Starkregen und Sturmböen: Wetterwarnung für die Steiermark

Heute kann es in der Steiermark wieder zu Unwettern kommen.

Heute kann es in der Steiermark wieder zu Unwettern kommen.

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 08:53 / ©Thomas Kaiser

In der Steiermark strahlt am Vormittag noch die Sonne vom Himmel. Allerdings kann sich das Wetter im Laufe des Tages ändern. Es kann zu kräftigen Gewittern kommen. Vor allem in Südsteiermark könnte es heute, 28. Juli, ungemütlich werden.

Wetterwarnung für die Steiermark vor allem im Süden

Immer wieder treffen schwere Unwetter die Steiermark. So wie auch vergangenen Mittwoch, den 17. Juli, sind auch heute wieder Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen für Nachmittag angesagt. „Vor allem die Südsteiermark soll betroffen sein“, erklärt GeoSphere Meteorologe Martin Kulmer im Gespräch mit 5 Minuten. Aber auch im restlichen Bundesland wird es ungemütlich.

Hast du schon einmal ein schweres Unwetter erlebt? Ja. Noch nie. Schon oft. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Am Sonntagvormittag noch Sonnenschein

Während es steiermarkweit am Vormittag noch überall die Sonne scheint, wird es am Nachmittag eher ungemütlich. Vor allem der Süden der Steiermark kann mit Unwettern rechnen. Die Obersteiermark bleibt heute eher verschont. Allgemein wird es wieder warm, vielerorts werden 32 Grad erreicht.