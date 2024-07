Gewitter, Schauer und Sonnenschein: So wird das Wetter in Österreich

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 09:01 / ©pixabay.com

Von Westen zieht eine Kaltfront durch. In Tirol und Vorarlberg gibt es bereits ab der Früh teils gewittrige Schauer. Ab dem späteren Vormittag muss aber überall mit gewittrigen Schauern gerechnet werden. Ganz im Osten kann es mitunter sogar trocken bleiben. „Am späteren Nachmittag bis zum Abend hin beruhigt sich das Wetter“, erzählt der Wetterexperte der GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten. Die Nachmittagstemperaturen befinden sich bei 23 bis 32 Grad, mit den höchsten Werten ganz im Osten und Südosten.

Montag und Dienstag: Perfektes Freizeitwetter

„Am Montag und Dienstag erwartet uns perfektes Freizeitwetter,“ so der Experte weiter. Es können sich am Anfang des Tages noch ein paar Restwolken zeigen. Tagsüber setzt sich aber überall strahlender Sonnenschein durch. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 13 bis 19 Grad, im Laufe des Tages kann mit Höchsttemperaturen zwischen 25 bis 31 Grad gerechnet werden. Dienstag bleibt sonnig und großteils wolkenlos in ganz Österreich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 25 bis 33 Grad.

Mittwoch: Von Westen labileres Wetter

„Von Westen her wird das Wetter labiler,“ erläutert der Experte weiter. Das bedeutet, dass die Atmosphäre instabil wird und somit die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter steigt. Der Norden und Osten Österreichs bleibt hingegen trocken und sonnig. Im Laufe des Tages kann mit Höchstwerten bis zu 27 bis 34 Grad gerechnet werden.

Donnerstag: Im Gebirge wird es nass, Burgenland ruhigeres Wetter

„Ähnlich wie am Mittwoch, entwickeln sich von Vorarlberg bis ins Mostviertel lokale Schauer und Gewitter,“ so der Experte weiter. Im Osten und Südosten Österreichs bleibt es voraussichtlich niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 27 bis 36 Grad. „Im Burgenland bleibt das Wetter ruhiger.“

So wird das Wetter ab Freitag

Am Freitag zieht gewittriges Wetter über ganz Österreich hinweg. „Gewitter werden verbreitet erwartet,“ erklärt der Wetterexperte. Das Wetter am Wochenende ist noch nicht ganz sicher, aber es gibt eine Tendenz zu sonnigem Wetter. Derzeit sieht es nach einem überwiegend sonnigen Wochenende aus,“ so der Experte abschließend.

