Eisenbergerhof in Not: 350.000 Euro für Straßensanierung erforderlich

Am 8. Juni verwüstete ein Unwetter die Zufahrtsstraße zum Eisenbergerhof in Weinitzen, Graz-Umgebung, weshalb sie nicht mehr befahrbar und gesperrt ist. Die Reparaturkosten werden auf insgesamt 350.000 Euro geschätzt. Der Eisenbergerhof ist ein Ort, an dem sich Menschen treffen, um aktiv etwas für ihre Gesundheit zu tun und sich wegen ihrer Schmerzen behandeln zu lassen. Yoga, Gymnastik, Fitness und vieles mehr gehören hier zum wöchentlichen Programm. Doch auch Familienfeste, wie Taufen oder Hochzeiten, können hier gefeiert werden. Für Silvia Egger, die als Yoga-Lehrerin am Eisenbergerhof arbeitet, ist der Ort zu einer zweiten Heimat geworden.

Es werden noch knapp 340.000 Euro benötigt

Aus diesem Grund, möchte sie die Familie Eisenberg unterstützen und hat die GoFundMe-Seite gestartet, mit der sie bereits über 10.000 Euro von den benötigten 350.000 Euro sammeln konnte. In einem Update vom 9. Juli, konnte Silvie ihren GoFundMe-Spendern informieren, dass sich im Hinblick auf die Straßensanierung ordentlich was tut. Es wurden zahlreiche Ratschläge, Angebote und Informationen eingeholt, die bei den Entscheidungen der Anrainern helfen soll. Die Informationen zum Baubeginn und zum geplanten, absehbaren Bauende ist bisher noch nicht bekannt.