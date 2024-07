Villacher Kirchtagswoche: So wird das Wetter in der Draustadt

So wird das Wetter in Villach während der Kirchtagswoche.

Heute, 28. Juli, startet die Draustadt mit dem 79. Villacher Kirchtag. Eine ganze Woche verwandelt sich hierfür unsere Stadt in eine kunterbunte Kulisse voller Attraktionen, Musik und gutem Essen. Doch wie wird das Wetter in der Brauchtumswoche?

Am Sonntag in Villach noch sonnig, danach Gewitter

Zum feierlichen Auftakt des 79. Villacher Kirchtag heute, Sonntag, um 11.30 Uhr soll das Wetter noch beständig sein. Danach soll aber auch am Nachmittag ein Gewitter über Villach ziehen. Es kann zu Starkregen, Windböen und Hagel kommen. Gegen Abend/Nacht soll sich das Wetter wieder beruhigen. Bei Temperaturen bis zu 32 Grad wird es dennoch warm.

Wochenstart in die Kirchtagswoche

Am Montag wird es in Villach etwas kühler als am Sonntag, allerdings bleibt es trocken und sonnig. Am Dienstag erwartet uns ein strahlender Himmel ohne Wolken und es wird wieder wärmer. Auch am Mittwoch bleibt uns der Wettergott gnädig gestimmt und die Sonne lacht meist vom „Kirchtagshimmel“.

Am Donnerstag könnte es gewittrig werden

Am Donnerstag wird das Villacher Wetter unbeständiger. Es kann zu gewittrigen Schauern kommen. Vor allem am Nachmittag kann es zu kräftigem Regen kommen. Zum Wochenende hin könnte es aber wieder schöner werden. Samstag und Sonntag könnte der Kirchtag bei strahlendem Sonnenschein genossen werden, aber es ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine genaue Prognose möglich“, erklärt GeoSphere Meteorologe Martin Kulmer im Gespräch mit 5 Minuten.