Fünf illegal Beschäftige in Kärntner Nagelstudio festgenommen

Fünf Mitarbeiter eines Nagelstudios in Kärnten wurden festgenommen.

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 09:46 / ©Montage: Canva Pro/5min.at

Das erst 2024 eröffnete Nagelstudio in Oberösterreich stand im Fokus der finanzpolizeilichen Beschäftigungskontrolle. Zeitgleich wurde in Kärnten auch ein weiteres Nagelstudio, der gleichen Betreiberin, kontrolliert. Dort wurden fünf Personen verhaftet.

In Kärnten fünf Personen verhaftet

In Oberösterreich konnten sieben Mitarbeitende des Nagelstudios vor Ort auch nach mehrmaliger Aufforderung keine Ausweise zur Identitätsfeststellung vorlegen. Die Finanzpolizistinnen und Finanzpolizisten zogen die Fremdenpolizei hinzu. Durch den Hinweis einer Mitarbeiterin war es möglich, in Kontakt mit der Chefin des Nagelstudios zu treten. Diese sicherte zu, sofort mit den Ausweisen ihrer Angestellten zu erscheinen. Zeitgleich kontrollierte die Finanzpolizei ein weiteres Nagelstudio derselben Betreiberin in Kärnten. Im Zuge dessen wurden fünf Personen verhaftet. Die vietnamesische Geschäftsbetreiberin muss sich für Verstöße gegen das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) und das Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG) verantworten.

Strafe bis zu 240.000 Euro blüht

Beim Abgleich der Ausweise mit den anwesenden Personen in Oberösterreich stellte die Exekutive fest, dass die Papiere anderer EU-Bürger vorlegt wurden. Aufgrund der Täuschung wurden die sieben mutmaßlich illegal Beschäftigten vietnamesischer Herkunft von den Beamtinnen und Beamten der Fremdenpolizei festgenommen. Finanzminister Magnus Brunner: „Das Amt für Betrugsbekämpfung geht rigoros gegen Schwarzarbeit und den damit einhergehenden Steuer- und Abgabenbetrug vor. Diese Kontrollen sind unerlässlich, um faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, Arbeitnehmerrechte zu schützen und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen.“ Bei erstmaliger unberechtigter Beschäftigung von mehr als drei Ausländern droht für jeden unberechtigt beschäftigten Ausländer eine Geldstrafe von bis zu 20.000 Euro und in Summe somit bis zu 240.000 Euro.