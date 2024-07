Pride Parade in Klagenfurt findet bald wieder statt

Die diesjährige Regenbogenparade in Klagenfurt fand heuer nicht im Pride-Month Juni statt. Sie wurde in Abstimmung mit den anderen Bundesländern auf den 3. August verlegt. Dadurch sollen auch die Besucher des Pink-Lake-Festivals und weitere Personen aus der „LGBTQIA+“-Community aus den anderen Bundesländern teilnehmen können.

Regenbogenparade in Klagenfurt

Während in Spittal an der Drau die Pride Parade schon Mitte Juni stattfand, wird die diesjährige in Klagenfurt nächstes Wochenende abgehalten. Nämlich am Samstag, dem 3. August. Ab 14 Uhr trifft man sich im Goethe Park im Pride Village, dann gegen 17.30 Uhr startet die Parade mit einer Kundegebung. Dann ziehen wieder bunt geschmückte Personen durch Klagenfurt. Bist du dabei?

Die Infos zur Regenbogenparade in Klagenfurt: Wann? Am Samstag, 3. August 2024. Wo? Treffpunkt um 14 Uhr ist zuerst im Pride Village im Goethe Park, danach geht es weiter zum Stadttheater in Klagenfurt gegen 17.15. Um 17.30 Uhr beginnt dann die Kundgebung und die Parade startet.