Motorrad-Crash trotz Vollbremsung: Ins Krankenhaus eingeliefert

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 09:53 / ©Canva

Dabei fuhr ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen mit seinem Auto auf der Danrath Gemeindestraße und bog bei der Kreuzung mit der Krenastraße in diese ein, um weiter Richtung Altschwendt zu fahren. Auf der Krenastraße in Richtung Altschwendt unterwegs war auch ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen mit seinem Motorrad und seiner Frau am Sozius. Trotz Vollbremsung konnte dieser einen Zusammenstoß nicht verhindern und kollidierte mit dem Heck des Autos.

Alkotest zeigt: 0,76 Promille

Der 45-Jährige und seine gleichaltrige Gattin kamen zu Sturz und erlitten Verletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert. Während der Alkotest beim Autofahrer negativ verlief, erzielte der Motorradlenker 0,76 Promille.