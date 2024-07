Teurer Spaß: 7.000 Euro Strafbescheide und 5 Kennzeichen abgenommen

In den Abendstunden des Samstags, 27. Juli 2024 und in der Nacht zum Sonntag, 28. Juli 2024 führten Polizisten der Landesverkehrsabteilung OÖ und des Bezirkspolizeikommandos Gmunden sowie Strafreferenten der Bezirkshauptmannschaft Gmunden Kontrollen mit Schwerpunkt illegales Fahrzeugtuning, Lärm und Geschwindigkeit im Großraum Gmunden durch.

76 Fahrzeuge kontrolliert

Die technische Überprüfung der Fahrzeuge erfolgte bei der KFZ Prüfstelle Gmunden durch Amtssachverständige des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung. Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden von den eingesetzten Streifen insgesamt 76 Fahrzeuge kontrolliert, 21 Fahrzeuge wurden einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen, bei acht Fahrzeugen wurde zudem die zulässige Lautstärke gemessen.

Fünf Kennzeichen abgenommen

An fünf Fahrzeugen wurden schwere technische Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt. Bei diesen Fahrzeugen wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt wurden 40 Anzeigen wegen technischer Mängel an den überprüften Fahrzeugen erstattet. Für geringfügige Übertretungen wurden Organstrafverfügungen ausgestellt. Von der Bezirkshauptmannschaft Gmunden wurden Strafbescheide an Ort und Stelle in der Höhe von 7.000 Euro ausgestellt. Zudem wurde bei 6.138 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen, 337 Lenker werden wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt.