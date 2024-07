Schwer verletzt: Radfahrer kollidierte mit Auto von Zeitungszusteller

Ein 67-jähriger Radfahrer aus Klagenfurt fuhr am 28. Juli um 6 Uhr mit seinem E-Bike auf der Gemeindestraße in Plescherken, Gemeinde Keutschach, Bezirk Klagenfurt, von Süden in Richtung Keutschacher Landesstraße. Zur selben Zeit lenkte ein 18-jähriger Zeitungszusteller aus Klagenfurt sein Auto aus einer Hauseinfahrt in Plescherken und wollte nach rechts in die Gemeindestraße in Richtung Süden einbiegen. Dann kam es zum Unglück.

Radfahrer wurde schwer verletzt

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Bereich des linken Vorderreifens des PKW. Der Radfahrer kam zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen im Kopfbereich. Er wurde nach Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Der PKW-Lenker blieb unverletzt. Ein Alkomatentest verlief negativ.