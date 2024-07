Panikattacke am Berg: Ehepaar per Hubschrauber gerettet

Ein 47-jähriger deutscher Staatsbürger aus München machte am Samstag, 27. Juli 2024 mit seiner 35-jährigen polnischen Frau eine Wanderung über den Nurracher Höhenweg von St. Ulrich am Pillersee in den Loferer Steinbergen. Am südöstlichen Grat, unmittelbar vor dem Gipfel des östlichen Rothorns, erlitt die Frau gegen 17.10 Uhr eine Panikattacke und konnte dadurch weder vor- noch zurückwandern. Ihr Mann setzte daraufhin einen Notruf ab, worauf beide Wanderer unverletzt vom Polizeihubschrauber mittels Tau geborgen und zu Tal geflogen werden konnten.