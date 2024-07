Der 23. Villacher Citylauf war ein voller Erfolg

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 10:33 / ©Tiffner

Ein Rundkurs über 5.700 Meter musste bewältigt werden. Für den LC Villach ist es natürlich Pflicht, mit zahlreichen Athletinnen und Athleten aller Altersklassen mit dabei zu sein. Ihren Vorjahreserfolg konnte dabei Charleen Michaelis souverän verteidigen. Sie finnishte als schnellste Frau in 21:14,05 min. Für Michaela Zwerger gab es hier einen klaren Sieg in ihrer Altersklasse W55.

Platz 3 für Mario Janach

Vorjahressieger Mario Janach bewältigte die drei Runden in 18:42,37 min. und belegte Platz 3, was gleichzeitig den Klassensieg seiner Altersklasse M35 bedeutete. Der Sieger der Klasse M60 heißt Angelo Quaglia und für Jakob Brunner M20, der erstmals über die volle Distanz laufen musste, gab es den ausgezeichneten dritten Platz. Im Jugendlauf über eine Runde durch die Villacher Innenstadt konnten sich Sebastian Kofler U16 und Valentin Liebhard U18 durchsetzen und feierten klare Klassensiege. Einen Doppelerfolg gab es in der Klasse U18 weiblich, hier siegte Alissa Liebhard vor Julia Susiti.