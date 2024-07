Mit 200 km/h auf der Flucht: Hochgeschwindigkeitsjagd endet in Kollision

Polizisten nahmen Samstagmittag, am 27. Juli, einen 30-jährigen Autofahrer fest. Er hatte sich zuvor der Grenzkontrolle widersetzt und war über die A9 rasant geflüchtet. Erst die Kollision mit einem Polizeifahrzeug konnte den Mann stoppen. Zwei Polizisten wurden verletzt, ein Milizsoldat und zahlreiche Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei sucht nach Zeugen und betroffenen Fahrzeuglenkern.

Flucht mit über 200 km/h

Gegen 12 Uhr reiste der 30-jährige Bulgare aus Deutschland mit seinem Fahrzeug auf der A9/Pyhrnautobahn in Spielfeld von Slowenien kommend nach Österreich ein. Dabei missachtete er das Anhaltezeichen im Grenzbereich und fuhr auf einen Milizsoldaten mit hoher Geschwindigkeit zu, sodass dieser auf die Seite springen musste. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der 30-Jährige in der Folge und flüchtete mit Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h in Richtung Graz. Dabei überholte er diverse Fahrzeuge mit waghalsigen Fahrmanövern, indem er die zweispurige Kolonne bei starkem Urlauber-Reiseverkehr größtenteils rechts am Pannenstreifen überholte.

Fahndung endet erfolgreich

Zahlreiche Polizeistreifen nahmen umgehend die Verfolgung des Fahrzeuges auf. Dabei beteiligten sich neben diversen Streifenfahrzeugen auch die Bereitschaftseinheit (BE), die Fremdenpolizei (FGP), eine Zivilstreife sowie mehrere Streifen der Autobahnpolizei an der Fahndung. Nach mehr als 40 Kilometern Flucht war für den 30-Jährigen schließlich Schluss, nachdem eine Streife der Autobahnpolizei Graz-West noch auf der A9 kurz vor dem Kreisverkehr Graz-Webling ausbremsen konnte. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen dem flüchtenden Auto und der rechten Fahrzeugseite des Polizeifahrzeuges, woraufhin beide Fahrzeuge auch mit der Fahrbahnbegrenzung am Rande des Pannenstreifens kollidierten.

Frau und drei Kinder im Fahrzeug

Polizisten nahmen den 30-jährigen Fahrzeuglenker nach der Anhaltung umgehend fest. Im Auto befanden sich seine Lebensgefährtin (30) sowie drei minderjährige Kinder (4, 9, 11). Bei seiner Einvernahme gab der 30-Jährige schließlich seinen eigenen Hunger, weinende Kinder sowie nicht ausreichenden Treibstoff als Grund für seine Flucht an. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert und befindet sich bis auf weiteres in Haft. Während sein Auto abgeschleppt werden musste, treten Frau und Kinder die Heimreise mit Angehörigen aus Deutschland an. Zwei Polizisten erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. Sie wurden ins UKH Graz eingeliefert und konnten dieses nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen. Weitere Personen wurde nicht verletzt.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Verkehrsteilnehmern, die gestern Mittag, am 27. Juli, auf der A9 zwischen Spielfeld und Graz-Webling von der rasanten Fahrweise des Flüchtenden betroffen waren.