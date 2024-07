Großaktion gegen Jugendkriminalität und Roadrunner-Szene in Wien

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 10:52 / ©LPD Wien

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch Polizeikräfte aus anderen Bundesländern und weiteren städtischen Dienststellen, u.a. der Landesfahrzeugprüfstelle.

Ziel der Aktion

Ziel der Aktion war ein konsequentes Einschreiten gegen die Jugendkriminalität sowie die Roadrunner-Szene. Außerdem wurde besonderes Augenmerk auf den fremdenpolizeilichen Bereich sowie auf gewerberechtliche Kontrollen durch das Einsatzteam Wien gelegt. Die Amtshandlungen erstreckten sich über das gesamte Wiener Stadtgebiet. Im Bereich Linke Wienzeile/Margaretengürtel wurden die Einsatzkräfte durch den Wiener Bürgermeister, Michael Ludwig, den Landespolizeipräsidenten in Wien, Gerhard Pürstl, den Bundespolizeidirektor Michael Takacs, den Leiter der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität Dieter Csefan und den Leiter des Einsatzteams Wien und der Gruppe Sofortmaßnahmen Walter Hillerer begrüßt.

Große Schwerpunktaktion

„Wir haben heute eine große Schwerpunktaktion, die sich sowohl mit dem Phänomen der Roadrunner, aber auch der Jugendkriminalität und fremdenpolizeilichen Angelegenheiten beschäftigt. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen aus Wien und anderen Bundesländern im Einsatz. Die Zusammenarbeit ist hervorragend. Danke für das hohe Engagement“, so der Bundespolizeidirektor Michael Takacs. Gerhard Pürstl, der Landespolizeipräsident in Wien: „Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, dass sie so engagiert sind. Wir haben 175 Kräfte dafür im Einsatz und die Wiener Polizei wird auch heute einen großen Beitrag für ein sicheres Wien leisten.“

Schutz der Wiener Bevölkerung

„Der Schutz der Wiener Bevölkerung und die Sicherheit im öffentlichen Raum haben für mich oberste Priorität! Deshalb arbeiten wir in der Stadt Wien sehr eng und intensiv mit der Polizei zusammen. Wir unterstützen die Wiener Polizei in ihrer täglichen Arbeit, aber auch bei gezielten Schwerpunktaktionen wie gestern Nacht – und auch beim Recruiting neuer Mitarbeiter. Denn die Polizistinnen und Polizisten leisten großartige Arbeit. Aber wir brauchen dringend mehr Personal bei der Wiener Polizei“, betonte der Wiener Bürgermeister. Den Worten des Bürgermeisters schloss sich auch Walter Hillerer, Leiter des Einsatzteams Wien und Gruppe Sofortmaßnahmen, an und betonte die gute Zusammenarbeit mit der Wiener Polizei, um die Sicherheit der Wiener zu gewährleisten.