Hund zurückgelassen: Diebe fliehen nach Überfall an der Alten Donau

Ein Pärchen soll gestern am Nachmittag, am 27. Juli, einen räuberischen Diebstahl begangen haben. Das Opfer soll gerade in der Alten Donau geschwommen sein, als das Pärchen den an Land abgelegten Rucksack gestohlen haben soll. Der Bestohlene konnte das geflohene Pärchen nach kurzer Suche finden und anhalten. Die beiden unbekannten Täter schlugen auf das Opfer ein und flüchteten mit der Beute. Sofortfahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Die unbekannten Täter ließen ihren Hund zurück, der in weiterer Folge durch die Tierrettung abgeholt wurde. Das Opfer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Ermittlungen laufen.