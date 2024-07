Urlaubsanspruch & Co: Das sind deine Rechte

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 12:13 / ©Canva

Wie viel Urlaub bekomme ich? Wann verjährt der? Du bekommst fünf Wochen bezahlten Urlaub pro Arbeitsjahr. Das Arbeitsjahr beginnt mit dem Tag, an dem du in die Firma eingetreten bist, in manchen Betrieben ist jedoch das Kalenderjahr als Urlaubsjahr vereinbart. Fünf Wochen sind 30 Werktage (wenn man die Wochen inklusive Samstag rechnet) oder 25 Ar­beits­tage (wenn man von einer fünf-Tage-Woche ausgeht).

Ab wann bekomme ich Urlaub?

In den ersten sechs Monaten wächst der Urlaubsanspruch im Verhältnis zu jener Zeit, die man schon im Betrieb ist.

Zeit in der Firma Urlaubsanspruch Zwei Wochen Circa ein Arbeitstag (auf Basis von 5 Arbeitstagen/Woche), bzw. ein Werktag Ein Monat Circa zwei Arbeitstage bzw. 2,5 Werktage 2,5 Monate Circa fünf Arbeitstage bzw. sechs Werktage

Mit Beginn des siebten Monats hast du Anspruch auf den gesamten Jahresurlaub (fünf Wochen). Ab Beginn des zweiten Arbeitsjahres entsteht der gesamte Jahresurlaub immer mit Beginn des Arbeitsjahres.

Wann verjährt mein Urlaub?

Der Urlaub sollte möglichst bis zum Ende jenes Urlaubsjahres verbraucht werden, in dem er entstanden ist. Ist dies nicht möglich, wird der offene Urlaubsanspruch in das folgende Jahr übertragen. Mit jedem Urlaubsverbrauch wird immer automatisch der älteste noch offene Urlaub aufgebraucht. Der Urlaub verjährt frühestens zwei Jahre nach Ende des Urlaubsjahres, in dem er ent­standen ist. Das heißt: Du hast zumindest drei Jahre Zeit, um den Urlaub zu verbrauchen – erst dann kann es zu einer Verjährung kommen. Du musst allerdings rechtzeitig von deinem Arbeitgeber über die mögliche Verjährung des Resturlaubes informiert werden.

Hast du noch viel Resturlaub? Ja, mehrere Wochen Nein, habe sogar Minusstunden Nein Ja Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kann ich auf Urlaub gehen, wann ich will?

Nein. Urlaub muss immer zwischen dir und deinem Arbeitgeber vereinbart werden. Wenn ein Urlaub aber einmal bewilligt wurde, kann er nicht mehr gestrichen werden – außer die Firma hat ganz wichtige wirtschaftliche Gründe (zum Beispiel einen Betriebsnotstand). In diesem Fall muss der Arbeitgeber die bereits getätigten Kosten übernehmen (Stornogebühren). Jeder Arbeitnehmer hat das recht, den Zeitpunkt eines Urlaubstages/Urlaubsjahr einseitig zu bestimmen („persönlicher Feiertag“).

Kann mich der Chef in den Urlaub schicken?

Nein. Urlaub muss immer zwischen vereinbart werden. Das heißt, der Chef kann dich nicht zwangsweise in den Urlaub schick­en. Und wenn es noch so schön ist im Urlaub – sorg dafür, pünktlich wieder am Arbeitsplatz zu erscheinen, wenn der Urlaub vorbei ist! Sonst könntest du deinen Job und deine Ansprüche wegen berechtigter Entlassung verlieren. Der Ur­laub kann nur verlängert werden, wenn du es mit deinem Arbeitgeber vereinbarst.

Arbeiten im Urlaub?

Auch wenn es unabkömmlich scheint, Anrufe von der Arbeit nicht anzunehmen, Urlaub ist Urlaub. Du kannst es ablehnen, auch im Urlaub „in Bereitschaft“ zu sein und Leistungen zu erbringen. Der Urlaub dient der Erholung. Es ist verboten, Geld statt Urlaub zu ver­ein­bar­en, solange du in einem aufrechten Arbeitsverhältnis bist. Wenn du aus der Firma ausscheidest, muss jedoch nicht konsumierter Urlaub ausbezahlt wer­den.

Wer bekommt wie viel Urlaub?

Wer Teilzeit arbeitet oder geringfügig beschäftigt ist, hat auch Anspruch auf fünf Wochen bezahlten Urlaub pro Arbeitsjahr. Ab dem 26. anrechenbaren Arbeitsjahr gibt es eine sechste Urlaubswoche. Du musst aber nicht alle Arbeitsjahre bei deinem aktuellen Arbeitgeber verbracht haben. Zusätzlich zu der Zeit aus dem aktuellen Arbeitsverhältnis sind gemäß Gesetz zum Beispiel anzurechnen: Zeiten aus anderen Arbeitsverhältnissen oder selbstständiger Erwerbsarbeit soweit diese in EWR-Staaten be­stand­en und jeweils mindestens sechs Monate gedauert haben – insgesamt wer­den maximal fünf Jahre angerechnet.

Wie viel Urlaub Absolventen bekommen

Bei mittleren/höheren Schule wird bis zu vier Jahren (die neun Jahre Pflichtschuljahre zählen nicht), und bei Hochschulstudienzeiten wird die gewöhnliche Dauer angerechnet, wenn das Hochschulstudium er­folg­reich abgeschlossen wurde (auch Fach­hoch­schul­zeit­en zählen dazu) – höchstens jedoch fünf Jahre. Gibt es Zeiten aus anderen Arbeitsverhältnissen und Schulzeiten, werden zu­sammen maximal sieben Jahre angerechnet. Liegen darüber hinaus Zeiten eines ab­ge­schlossen­en Studiums vor, werden insgesamt maximal 12 Jahre an­ge­rech­net.

Was, wenn ich krank werde?

Unterbrochen wird der Urlaub, wenn die Erkrankung länger als drei Kalendertage dauert, die Erkrankung nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde oder du deinem Arbeitgeber die Erkrankung spätestens nach drei Tagen mitteilst und bei Wiederantritt des Dienstes unaufgefordert eine Krankenstandsbestätigung vorlegst. Die krankheitsbedingte Unterbrechung verlängert deinen Urlaub allerdings nicht.

Was ist, wenn ich im Ausland krank werde?

Wenn du im Ausland erkrankst, musst du neben dem ärztlichen Zeugnis eine behördliche Bestätigung vorlegen, aus der hervorgeht, dass das ärztliche Zeugnis von einem zugelassenen Arzt ausgestellt wurde. Diese Bestätigung brauchst du nicht, wenn man nachweisen kann, dass man in einem öffentlichen Krankenhaus behandelt wurden.