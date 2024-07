Spannung am frühen Morgen: Vermisste Person am Irrsee gefunden

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 12:14 / ©C. Stoxreiter

Am heutigen Sonntagmorgen, den 28. Juli wurde die Feuerwehr Oberhofen um 5.34 Uhr zu einer Personensuche zum Strandbad Laiter alarmiert. Die Polizei Mondsee war durch aufmerksame Fischer alarmiert worden. Auf einer Bank am Ufer lagen Bekleidung, Badeschlapfen, Handtasche, Handy und Autoschlüssel. Der eintreffende Feuerwehreinsatzleiter Andreas Schweiger von der Feuerwehr Oberhofen sagte: „Unmittelbar nach unserem Eintreffen haben wir die Feuerwehr Zell am Moos mit dem A-Boot, die Taucher, die Wasserrettung und die Feuerwehrdrohnengruppe des Abschnitts nachalarmieren lassen.“

Suchaktion erfolgreich

Die erste Suche wurde mit der Drohne Oberhofen gestartet. Während die anderen Einsatzkräfte auf Anfahrt waren, konnte die gesuchte Person durch die Polizei gefunden werden. Somit konnte die Suchaktion kurz nach 6 Uhr in der Früh abgebrochen werden. Im Einsatz oder auf Anfahrt waren knapp 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Wasserrettung und Polizei.