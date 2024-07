Kühlung durch Natur: Stadtplaner setzen auf Grün statt Klimaanlagen

Die Anzahl der Sommer mit Hitzetagen über 30 Grad nimmt immer mehr zu. In den Städten wird dies aufgrund der dicht bebauten Gebiete immer mehr zur Belastung. Architekten und Stadtplaner tüfteln nun gemeinsam an einem Plan, diese Hitzebelastung in den Städten zu lindern.

Die natürliche Klimaanlage

Schattenplätze sind in Graz im Sommer ein absoluter Favorit. Die heißen Temperaturen machen den Bewohnern zu schaffen. Am heißesten wird es an den Plätzen, die dicht versiegelt und kaum begrünt sind, wie zum Beispiel der Grazer Hauptplatz oder der Griesplatz. Eine Lösung zu finden, sei für Stadtplaner und Betreiber angeblich gar nicht so schwierig, da nicht viel Neues erfunden werden muss. Die einfachste, beliebteste Methode habe sich früher nämlich schon bewährt: Baumalleen pflanzen, die für Schatten sorgen.

Die natürliche Klimaanlage

Grün pflanzen, statt Klimaanlagen bauen. Dieses Umdenken sei bereits bei den Planern angekommen, erzählte Dominik Piringer dem „ORF Steiermark“. Ziel sei es, weg von Glas, Metall und versiegelten Böden zu kommen und sich immer mehr auf Grün und Wasser zu fokussieren. Dies bringe nicht nur Schatten, sondern verbessert auch die natürliche Verdunstung und die Luftzirkulation. Er vergleicht es mit einer natürlichen Klimaanlage, die keine Energie verbraucht.

50 bis 60 Hitzetage pro Jahr

Klimamodellen zufolge soll in Graz die Anzahl der Hitzetage in den nächsten Jahrzehnten stark ansteigen. Die momentanen circa 20 Hitzetage werden in den nächsten Jahren auf 50 bis 60 steigen. Städte müssten auch anfangen, immer mehr Wasser zu speichern, denn nur das gespeicherte Wasser kann durch Verdunstung für Kühlung in der lokalen Umgebung sorgen.“