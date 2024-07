Zelte werden gesichert: Sturmwarnung am Villacher Kirchtag

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 14:29 / ©5 Minuten

Der Villacher Kirchtag 2024 wird von einem aufziehenden Sturm begleitet. Mit starken Winden und einer Unwetterwarnung für Villach reagieren die Verantwortlichen und Einsatzkräfte prompt, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten.

©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten

©UWZ Screenshot Die Unwetterzentrale meldet Gewitter und Hagel in Villach.

Sicherheitsmaßnahmen vor Ort

Bereits am frühen Nachmittag zogen dunkle Wolken über Villach auf, begleitet von starkem Wind. Eine Unwetterwarnung wurde für das Gebiet ausgesprochen, die vor starken Böen und möglichen Regenfällen warnte. Trotz der Wetterlage bleibt der Villacher Kirchtag nicht still. Einsatzkräfte auf dem Gelände sind in vollem Einsatz, um Zelte und Stände zu sichern und mögliche Gefahrenstellen zu überprüfen.

©5 Minuten |

©5 Minuten |

©UWZ Screenshot Aktuell gilt für viele Teile Kärntens eine Unwetterwarnung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.07.2024 um 14:36 Uhr aktualisiert