Wetterchaos: Unwetter trifft Kärnten

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 14:57

In Kärnten zieht ein heftiger Sturm auf, der für Unruhe sorgt. Die Unwetterzentrale (UWZ) hat für das Bundesland eine Warnung herausgegeben. Gewitter, Hagel und Starkregen werden erwartet, insbesondere im Gailtal.

©Leserfoto Das Gailtal ist von Starkregen betroffen. Auf der B111 ist ein Fahrradfahrer bei diesem Unwetter noch unterwegs.

Unwetterwarnung für Kärnten

Am Villacher Kirchtag, einem der größten Brauchtumsfeste Österreichs, trifft der Sturm bereits ein. Die Einsatzkräfte vor Ort arbeiten intensiv daran, die Zelte und Stände sturmsicher zu machen, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Auch in Klagenfurt nimmt der Wind stark zu. In Ledenitzen hagelt es bereits.

Hagel in Ledenitzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.07.2024 um 16:10 Uhr aktualisiert