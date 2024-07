Asyl-Quoten in Österreich: Über 70.000 Personen untergebracht

Insgesamt sind in Österreich 73.607 Personen im Rahmen der Grundversorgung untergebracht. Wien führt dabei mit 32.348 untergebrachten Personen die Liste an, gefolgt von Niederösterreich mit 10.659 Personen und der Steiermark mit 8.623 Personen. Die Quotenerfüllung variiert dabei je nach Bundesland, wobei Wien mit einer Quote von 202,55 Prozent die höchste Erfüllung aufweist, gefolgt von Vorarlberg mit 98,48 Prozent und der Steiermark mit 84,25 Prozent. Das Burgenland liegt mit 2.053 untergebrachten Personen an vierter Stelle, gefolgt von Oberösterreich, Tirol, Salzburg und Kärnten. Kein Bundesland hat bisher eine hundertprozentige Quotenerfüllung erreicht.

Bundesländer (untergebrachte Personen, Quotenerfüllung, Soll): Wien: 32.348 Personen (202,55 %) – Soll (wäre eine Quote von 100 %): 15.970 Personen Vorarlberg: 3.235 (98,48 %) – Soll: 3.285 Steiermark: 8.623 (84,25 %) – Soll: 10.235 Burgenland: 2.053 (84,14 %) – Soll: 2.440 Niederösterreich: 10.659 (76,63 %) – Soll: 13.910 Tirol: 4.547 (72,89 %) – Soll: 6.238 Oberösterreich: 7.338 (59,54 %) – Soll: 12.324 Salzburg: 2.506 (54,53 %) – Soll: 4.596 Kärnten: 2.298 (49,88 %) – Soll: 4.607