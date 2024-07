Wohnhaus stand in Flammen: Sechs Feuerwehren im Einsatz

Gestern um 13.36 Uhr heulten die Sirenen im Ortsteil Stocking von St. Georgen an der Stiefing in Leibnitz. Ein Feuer brach in einem Wohnhaus aus. Der Brandalarm rief sofort zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren auf den Plan. Mit vereinten Kräften rückten die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen an der Stiefing, die Freiwillige Feuerwehr Feiting, die Freiwillige Feuerwehr Allerheiligen bei Wildon, die Freiwillige Feuerwehr Markt bei Wildon, die Freiwillige Feuerwehr Lebring-St. Margarethen sowie die Feuerwehr Leibnitz aus.

©Freiwillige Feuerwehr Markt Wildon ©Freiwillige Feuerwehr Markt Wildon ©Freiwillige Feuerwehr Markt Wildon ©Freiwillige Feuerwehr Markt Wildon ©Freiwillige Feuerwehr Markt Wildon