Führerschein weg: 41-Jährige mit 0,8 Promille baut Unfall

Zu einem Unfall mit einer Alkolenkerin kam es am Sonntag, 28. Juli 2024 gegen 7.10 Uhr im Gemeindegebiet von Steinerkirchen an der Traun. Eine 41-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land fuhr dabei auf der Stockhamer Gemeindestraße Richtung Steinerkirchen. In einer Rechtskurve im Ortgebiet von Stockham fuhr sie in der Mitte der Fahrbahn. In die Gegenrichtung fuhr eine 45-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land. Es kam zum Zusammenstoß, bei der die 45-Jährige leicht verletzt wurde. Der Alkotest bei der 41-Jährigen ergab 0,8 Promille, weshalb ihr der Führerschein abgenommen wurde.