Starkwind und Unwetter: Völkermarkt kämpft mit Sturmfolgen

Umgestürzte Bäume blockieren die Straßen in Völkermarkt nach einem heftigen Unwetter.

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 16:41 / ©Klagenfurt Elite Screenshot

Das heftige Unwetter hat Völkermarkt stark getroffen. Extrem starker Wind sorgte dafür, dass zahlreiche Bäume auf Häuser und Straßen stürzten. Besonders betroffen ist die B82 vor der Draubrücke, wo viele Bäume die Straße blockieren.

Schäden und Stromausfälle

Nicht nur die Straßen sind betroffen, auch Häuser wurden von umgestürzten Bäumen getroffen. Infolge des Sturms kam es zu Stromausfällen in der Region, was die Situation zusätzlich erschwert. Die Feuerwehr Völkermarkt ist mit fünf Feuerwehren im Einsatz, um die Schadstellen abzuarbeiten und die Straßen freizuräumen. Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen.