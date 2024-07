Katze in Not: Stubentiger aus Abflussschacht gerettet

Die alarmierten Einsatzkräfte eilten sofort nach Thal-Mitterweg, wo der Vorfall gemeldet worden war. „Beim Eintreffen am Einsatzort stellte sich heraus, dass eine Katze in einen Abflussschacht geraten war und sich selbst nicht mehr befreien konnte. Nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte die Katze unverletzt befreien und an die Besitzer übergeben“, so die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach.

©FF Steinberg-Rohrbach ©FF Steinberg-Rohrbach