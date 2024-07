Sind die Gewitter überstanden? Das kommt jetzt auf die Steirer zu

Am heutigen Sonntag wurde es in der Steiermark am Nachmittag ganz schön ungemütlich. Hagel, Starkregen und Sturmböen waren wie vorausgesagt zu Gange. Vor allem in der Ost- und Südsteiermark und in Graz wurde es ungemütlich.

Der Wochenstart in der Steiermark

Am Montag sieht das Wetter schon wieder besser aus. Denn zum Wochenstart in der Steiermark scheint wieder die Sonne. Der Dienstag wird noch schöner, denn der Himmel soll wolkenlos bleiben und es bleibt sehr sonnig und warm. Ähnlich zeigt sich auch der Mittwoch, vereinzelt kann es über den Bergen regnen.

Am Donnerstag wird es unbeständig

„Ab Donnerstag stellt sich das Wetter um. Er kann verbreitet zu gewittrigen Regenschauern kommen, vor allem im Bergland“, erklärt Meteorologe Martin Kulmer von GeoSphere Austria. Die Temperaturen steigen auf circa 29 Grad.