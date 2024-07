Unwetter in KÃ¤rnten: BÃ¤ume begraben Autos unter sich

Rettungskräfte arbeiten gemeinsam an der Beseitigung der Sturmschäden in Kärnten.

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 19:24 / ©Freiwillige Feuerwehr Griffen

Am Sonntag, den 28. Juli 2024, sorgten Gewitterzellen für zahlreiche Einsätze in Kärnten. Beginnend im Oberkärnten, zogen die Gewitterfronten in Richtung Osten. Die ersten Notrufe kamen aus dem Bereich Spittal, wo starker Wind Bäume entwurzelte und Straßen blockierte.

©Georg Bachhiesl Umgestürzte Bäume sind die Folge des Unwetters in Kärnten.

Glück im Unglück bei umgestürzten Bäumen

Im Zentralraum Kärnten wurden ebenfalls einige Keller überflutet. Die örtlichen Feuerwehren, darunter die Feuerwehr Steuerberg, konnten durch schnelles Handeln und Pumparbeiten größere Schäden abwenden. In Michelhofen und auf der B82 bei Völkermarkt wurden drei Pkw von umstürzenden Bäumen getroffen. Die Insassen wurden eingeschlossen, blieben jedoch unverletzt und konnten von den Einsatzkräften befreit werden.

©Feuerwehr Spittal/Drau Auch Häuser sind von den umgestürzten Bäumen stark betroffen.

©Freiwillige Feuerwehr Griffen Die umgestürzten Bäume blockieren auch die Straßen in Kärnten.

Großeinsatz der Feuerwehren

Umgestürzte Bäume beschädigten auch Stromleitungen und führten zu Bränden. Die Feuerwehren brachten diese schnell unter Kontrolle. In Patergassen verursachte ein Blitzschlag einen Baumbrand, der ebenfalls rasch gelöscht werden konnte. Insgesamt rückten in den letzten vier Stunden 46 Feuerwehren zu rund 100 Unwettereinsätzen aus. Über 500 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Straßenmeistereien und Kelag Störtrupps waren an den Aufräumarbeiten beteiligt.

©Feuerwehr Spittal/Drau Unwetterfolgen: Die Bäume haben Autos unter sich begraben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.07.2024 um 19:43 Uhr aktualisiert