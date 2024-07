Unerträglicher Baulärm: Klagenfurter Modegeschäft muss deshalb schließen

Der Modesalon Frink in Klagenfurt musste aufgrund des unerträglichen Baulärms schließen.

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 20:21 / ©Google Streetview Screenshot

Laut der „Krone“ ist Roman Frink, der Inhaber eines Modesalons am Neuen Platz in Klagenfurt, wegen des unerträglichen Baulärms der angrenzenden Kärntner Sparkasse völlig verzweifelt. Frink berichtet, dass der Lärm durch den Umbau der Bank sein Geschäft untragbar gemacht habe, weshalb er es schließen musste. Am 8. August ist ein Krisengipfel mit Vertretern der Stadt geplant.

Unerträglicher Lärm und Umsatzeinbußen

Die Sparkasse ist nur wenige Meter von Frinks Geschäft entfernt, was den Lärm und die damit einhergehenden Beeinträchtigungen erheblich verschärft. Frink beklagt, dass Staub und Schmutz überall seien und Lastwagen fast bis zu seiner Tür fahren. Der Umsatz sei um 40 Prozent eingebrochen, da viele Kunden den Bereich um die Baustelle meiden würden. Schließlich habe er entschieden, das Geschäft zu schließen, da die Situation unhaltbar geworden sei.

Hohe Mietkosten belasten zusätzlich

Bisher hat sich kein Vertreter der Sparkasse mit Frink in Verbindung gesetzt, um über die Probleme zu sprechen, berichtet die „Krone“. Der Modesalon, ein seit 15 Jahren bestehender Familienbetrieb mit einer Fläche von 380 Quadratmetern, verursacht monatliche Mietkosten von 7000 Euro. Frink sieht sich finanziell stark belastet.

Krisengipfel als letzte Hoffnung

Der Hilferuf von Frink wird laut „Krone“ erst am 8. August Gehör finden. Ein Treffen mit Bürgermeister Christian Scheider, Stadtrat Max Habenicht, der Wirtschaftskammer und einem Vertreter der Sparkasse sei für diesen Termin angesetzt. Auch andere Geschäftsleute, die vom Baulärm betroffen sind, seien eingeladen. Frink fordert, dass die Sparkasse die Mietkosten übernimmt, da er sonst sein Geschäft nicht wieder öffnen könne. Der Ausbau der Kärntner Sparkasse bis Mitte 2025 und umfasst ein Investitionsvolumen von 30 Millionen Euro.