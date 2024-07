Homeoffice in Österreich: So viele offene Stellen bieten die Möglichkeit

Laut der Jobplattform karriere.at bieten lediglich 17 Prozent der offenen Stellen eine Möglichkeit zum Homeoffice. Besonders in der IT-Branche ist der Anteil mit 33 Prozent am höchsten.

Der Wunsch nach Homeoffice ist groß

Die Nachfrage nach Homeoffice-Möglichkeiten ist bei den Jobsuchenden allerdings hoch. Eine Umfrage unter 1.000 User auf karriere.at ergab, dass über zwei Drittel der Jobsuchenden eine Stelle suchen, die Homeoffice ermöglicht. Für 32 Prozent der Befragten ist dies sogar ein Muss. Die Mehrheit wünscht sich, zwei bis drei Tage pro Woche von zuhause aus arbeiten zu können, während nur sieben Prozent ausschließlich im Homeoffice tätig sein möchten.

Branchenabhängige Unterschiede

Georg Konjovic, CEO von karriere.at, erklärt: „Natürlich ist es nicht in jeder Branche und jedem Tätigkeitsbereich möglich, im Homeoffice zu arbeiten. Paradebeispiele sind Gesundheitsberufe, Gastronomie und Tourismus sowie der stationäre Handel.“ Er fügt hinzu: „Was allerdings überrascht, ist, dass selbst in Tätigkeitsfeldern, in denen prinzipiell die Möglichkeit besteht, ortsunabhängig am Computer zu arbeiten, der Prozentsatz an Jobs mit Homeoffice-Möglichkeit gering ist. Von zuhause aus arbeiten zu können ist in Österreich anno 2024 also ganz und gar keine Selbstverständlichkeit.“

Hybrides Arbeiten als Trend

Der Trend geht bei Bürojobs zunehmend zu einer hybriden Arbeitsweise. Diese ermöglicht es, die Vorteile des Büros – wie soziale Interaktion und kurze Wege für Absprachen – mit den Vorteilen des Homeoffice zu kombinieren, etwa weniger Ablenkung für konzentriertes Arbeiten. „Wenn Unternehmen ihren Mitarbeitenden ermöglichen, zumindest teilweise und nach Absprache im Team von zuhause aus zu arbeiten, dann empfehle ich, das in den Inseraten auch zu kommunizieren. Wenn für die Jobsuchenden im Stelleninserat nicht ersichtlich ist, dass es eine Homeoffice-Möglichkeit gibt, verliert der Arbeitgeber schnell an Attraktivität oder wird ein ansonsten interessanter Job gar nicht in Erwägung gezogen“, so Konjovic.