Verbesserung gefordert: „Psychotherapie sollte für alle zugänglich sein“

Schon früh hatte Stefanie „den Drang, den Sinn menschlichen Daseins zu erforschen und verstehen zu wollen.“ Mit 17 Jahren nahm sie selbst Psychotherapie in Anspruch. Nach der Matura arbeitete sie einige Jahre als Elementarpädagogin und absolvierte berufsbegleitend die Ausbildung zur Psychotherapeutin in Graz und Salzburg. Zu ihren ersten Erfahrungen mit 17 sagt sie folgendes: „Ich war fasziniert vom therapeutischen Raum, dem therapeutischen Prozess mit all seinen Anstrengungen und in weiterer Folge auch von den Veränderungen in meinem Leben.“ Doch die aktuelle Ausbildung gestaltete sich als „zeit- und kostenintensiv“, laut Stefanie. Die erste Phase ist das psychotherapeutische Propädeutikum. Ein Propädeutikum beschreibt eine Einführungsveranstaltung, die grundlegendes Wissen vermittelt. Danach folgt das psychotherapeutische Fachspezifikum, hier erfolgt die Spezialisierung in einer der 23 anerkannten Therapiemethoden. Stefanies Schwerpunkt ist Systemische Familientherapie. Hier wird davon ausgegangen, dass die Lösung von Problemen in den einzelnen Personen selbst liegen, da Probleme nur Muster sind, die sich als hilfreich für schwierige Situationen herausgestellt und sich deswegen verfestigt haben. Das Fachspezifikum besteht aus Theorieseminaren, Einzel- und Gruppenselbsterfahrungen, ein psychosoziales und ein klinisches Praktikum sowie psychotherapeutische Tätigkeit im Ausmaß von 600 Stunden. „Die gesamte Ausbildung dauert rund 7 Jahre und kostet zwischen 40.000 und 50.000 Euro, je nach Therapierichtung und Ausbildungsanbieter“, erklärt Stefanie.

Warum einem Fremden sein Innerstes offenbaren?

Laut Stefanie sind die häufigsten Gründe für eine Psychotherapie Angststörungen, Depressionen, Erschöpfungszustände, Beziehungskonflikte, Lebenskrisen, Suchterkrankungen, Zwangsstörungen, Trauerprozesse und traumatische Ereignisse. Ihre KlientInnen beschreibt sie als „eine bunte Mischung aus Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren“. Die in ihrer Praxis momentan am stärksten vertretene Altersgruppe sind junge Erwachsene. Auf die Frage, wann und wem Psychotherapie zu empfehlen ist, antwortet sie: „Psychotherapie sollte bei seelischen Belastungen und Erkrankungen immer zum Tragen kommen.“ In ihren Augen sei Psychotherapie jedoch „noch so viel mehr als die Behandlung psychischer Erkrankungen“. Sie kann prinzipiell jedem Menschen, der Interesse an persönlicher Entwicklung hat und bereit ist Schritt für Schritt Veränderungen herbeizuführen, Psychotherapie ans Herz legen. Sie beschreibt Psychotherapie als „eine Form der selbstbestimmten Lebensgestaltung“ und meint, dass Psychotherapie „einen Weg zur inneren Freiheit“ ermögliche.

©privat Stefanie Pilch: „Es ist Zeit, dass es zu deutlichen Verbesserungen in der psychotherapeutischen Versorgung für KlientInnen und Behandelnde kommt!“

Die Sache mit dem Geld

„Aus meiner Sicht sollte Psychotherapie für alle Menschen, unabhängig vom finanziellen Einkommen, zugänglich sein – unbürokratisch ohne lange Wartezeiten. Die aktuelle Situation zur Kassenpsychotherapie ist für Psychotherapeuten und Klienten problembehaftet.“, sagt Stefanie. PsychotherapeutInnen müssen je nach Bundesland unterschiedliche Bedingungen erfüllen, um mit den Krankenkassen zusammenarbeiten zu können. Doch auch wenn man den Kriterien entspricht, erwarte PsychotherapeutInnen eine zu geringe Bezahlung und ein sehr hoher bürokratischer Mehraufwand. Für KlientInnen gäbe es zu wenig Plätze und zu lange Wartezeiten, so Stefanie. „Es ist Zeit, dass es zu deutlichen Verbesserungen in der psychotherapeutischen Versorgung für KlientInnen und Behandelnde kommt!“, findet sie.

„Psychotherapie sollte als normale medizinische Behandlung angesehen werden, gleich wie ein Zahnarztbesuch“

„Grundsätzlich denke ich, dass das gesellschaftliche Bewusstsein für psychische Erkrankungen wächst – zwar sehr langsam, aber es verändert sich“, meint Stefanie. „Betroffene erfahren aber noch viel zu oft Stigmatisierung, das heißt sie werden ausgegrenzt, benachteiligt, angegriffen.“ Der Hauptgrund hierfür sei das mangelnde beziehungsweise falsche Wissen. Psychotherapie sollte als normale medizinische Behandlung angesehen werden, gleich wie ein Zahnarztbesuch. „Wenn mehr Menschen wissen würden, was beispielsweise eine Depression ist und was dagegen hilft, dann würde man einer Arbeitskollegin, die sich aufgrund ihrer depressiven Symptomatik durch den Alltag quält, keine Extraportion Schokolade empfehlen, sondern den Gang zum Psychotherapeuten.“ Stefanie möchte den LeserInnen abschließend folgendes mit auf den Weg geben: „Der einzige Mensch, der uns wirklich nachhaltig glücklich machen kann, sind wir selbst.“