Feldkirchen im Sturmchaos: Baum trifft Auto – Lenker (35) verletzt

Heutiges Unwetter in Kärnten: Bei diesem umgestürzten Baum hatte die FF Spittal/Drau einiges zu tun.

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 21:15 / ©Feuerwehr Spittal/Drau

Am Sonntag, den 28. Juli 2024, zog ein starkes Unwetter über Wachsenberg in der Gemeinde Steuerberg hinweg. Das Unwetter brachte nicht nur starke Regenfälle und Windböen mit sich, sondern führte auch zu erheblichen Schäden in der Region.

Baum stürzt auf Fahrzeug und verletzt Fahrer

Das Unwetter sorgte für mehrere umgestürzte Bäume und drei beschädigte Strommasten. Ein besonders schwerwiegender Vorfall ereignete sich, als ein großer Baum auf das fahrende Auto eines 35-jährigen Mannes stürzte. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Glücklicherweise blieben die Kinder, die sich ebenfalls im Fahrzeug befanden, unverletzt.

Schäden an Gebäuden und Infrastruktur

Neben dem Vorfall mit dem Auto wurden auch mehrere Garagen und Dächer von Wohnhäusern, das Dach der Volksschule sowie des Rüsthauses beschädigt. Die Unwetterfolgen führten zu umfassenden Reparaturarbeiten und einer Sperrung der Wachsenberger Gemeindestraße für etwa vier Stunden, um die Schäden am Stromnetz zu beheben.

Aufräumarbeiten und Wiederherstellung im Gange

Die Reparatur- und Aufräumarbeiten haben bereits begonnen, um die durch das Unwetter verursachten Schäden zu beheben. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck daran, die betroffenen Bereiche schnellstmöglich wiederherzustellen und die Infrastruktur zu reparieren.

